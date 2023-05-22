المدعي العام الإيطالي يطالب بخصم 11 نقطة من يوفنتوس

طالب المدعي العام الإيطالي بخصم 11 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس، وإيقاف 8 أشهر للإداريين المتورطين على خلفية نشاط مالي غير مشروع، على أن يصدر القرار النهائي من المحكمة، مساء اليوم الإثنين.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي قد فرضت في يناير الماضي، عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس قبل أن يتم إعادة النقاط بشكل مؤقت للفريق من قبل مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية لحين إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على "السيدة العجوز".