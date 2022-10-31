البلجيكي لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة قبل ثلاثة أسابيع من كأس العالم

أعلن نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الإثنين أن المهاجم روميلو لوكاكو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته من غياب دام شهرين بسبب إصابة سابقة وذلك قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.

وعاد لوكاكو، المعار إلى إنتر ميلان من تشيلسي، إلى اللعب في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن والتي هز خلالها الشباك كما شارك في مباراة مطلع الأسبوع بالدوري الإيطالي أمام سامبدوريا.