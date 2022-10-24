بول بوغبا فكر في الاعتزال بسبب قضية الابتزاز

ويُعتقد أن الحادث كان مؤلما للغاية على بوغبا لدرجة أنه أخبر أصدقاءه أنه يريد أن يختفي وأنه يريد تعليق حذائه.

قال بوبكر كامارا صديق بوغبا: "لقد واجه صعوبة في الكلام، ثم أخبرني أنه وأخي الصغير تعرضوا للسرقة من رجال مقنعين بالأسلحة".

وأضاف: "قال لي بول "لا أريد أن ألعب كرة القدم بعد الآن، أريد أن أختفي، كان بوغبا يبكي، فقلت له أن يهدأ.. كان خائفًا على أطفاله وزوجته وعائلته".

رواية بوغبا

والشهر الماضي كشف بول بوغبا أن رجلان احتجزاه تحت تهديد السلاح، وطالباه بدفع أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني.

وجاء هذا الكشف بعد اعتقال شقيق الفرنسي ماتياس في إطار تحقيق في محاولة ابتزاز بول نجم يوفنتوس.

وكان بوجبا يسير إلى شقة في "Chanteloup-en-Brie" هي بلدية في مقاطعة "Seine-et-Marne" في منطقة إيل دو فرانس في شمال وسط فرنسا، عندما واجهه المهاجمان المسلحان.

وأُجبر بوغبا على الفور على إغلاق هاتفه وتسليمه للرجال الذين كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص وكانوا مدججين بالسلاح.

ثم طلب المسلحون من بوغبا دفع 11 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 2.6 مليون جنيه إسترليني نقدا، للحماية المستقبلية التي سيقدمونها.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كنت خائفا، صوّب الرجلان أسلحتهما نحوي، وفجأة بعد أن تعرضت للتهديد بهذا الشكل أخبرتهما أنني سأدفع، كانوا يصرخون "اخرس، انظر إلى أسفل".