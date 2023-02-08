رئيس نابولي يرد على تقارير اهتمام مانشستر يونايتد بضم فيكتور أوسيمين

رد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، على التقارير التي ربطت المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف الفريق، بالرحيل إلى مانشستر يونايتد.

ونال أوسيمين اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عروضه الرائعة مع الفريق هذا الموسم، وتسجيله 16 هدفًا في 17 مباراة، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وارتبط النجم النيجيري بالانضمام إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد، في ظل رغبة الثنائي في دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي هذا الصيف.