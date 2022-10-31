قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم للإصابة

تأكد، اليوم الإثنين، غياب لاعب الوسط بول بوغبا عن منتخب فرنسا في كأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وانضم بوغبا إلى كوكبة من اللاعبين الذين سيغيبون عن البطولة التي تقام في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.