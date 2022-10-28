استعراض أنتوني الغريب في مباراة مانشستر يونايتد وشيريف (فيديو)

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية بعد أيام من استبعاده من قائمة الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي؛ بسبب رفضه المشاركة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد مانشستر يونايتد 9 نقاط من 4 مباريات، والفوز على شيريف تيراسبول أو التعادل سيضمن له التأهل لدور خروج المغلوب، علما أنه قد يقع مع برشلونة في الدور التالي.

وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر يونايتد 1/0 سجله ديوغو دالوت في الدقيقة 44 علما أن مانشستر يونايتد سيلعب مع ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة. وكان النادي الإسباني قد تغلب 1/0 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في الجولة الأولى.