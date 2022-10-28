استعراض أنتوني الغريب في مباراة مانشستر يونايتد وشيريف (فيديو)
لم يتردد النجم البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد في استعراض مهاراته في مباراة الفريق الإنجليزي أمام شيريف تيراسبول من مولدوفا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
ووصلت الكرة إلى أنتوني في الدقيقة 38، قبل أن يستعرض مهارته في الكرة ويدور معها في أمر بدا أنه لاقى إعجاب جماهير أولد ترافورد.
وشهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيلة الأساسية بعد أيام من استبعاده من قائمة الفريق أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي؛ بسبب رفضه المشاركة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحصد مانشستر يونايتد 9 نقاط من 4 مباريات، والفوز على شيريف تيراسبول أو التعادل سيضمن له التأهل لدور خروج المغلوب، علما أنه قد يقع مع برشلونة في الدور التالي.
وانتهى الشوط الأول على تقدم مانشستر يونايتد 1/0 سجله ديوغو دالوت في الدقيقة 44 علما أن مانشستر يونايتد سيلعب مع ريال سوسييداد في الجولة الأخيرة. وكان النادي الإسباني قد تغلب 1/0 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في الجولة الأولى.