غوارديولا يفوز بجائزتي اتحاد المدربين وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

فاز بيب غوارديولا بجائزتي اتحاد المدربين وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد قيادة مانشستر سيتي للقب.

وأحرز سيتي لقب الدوري للمرة الخامسة في ستة مواسم مع غوارديولا، وسيواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ذلك بأسبوع.

وقال غوارديولا في بيان لسيتي: "أنا في فريق مذهل، ودون كل الدعم الذي حظيت به في فترتي هنا لما تحقق هذا".