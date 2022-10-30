مرواغة سعيد بن رحمة لكاسيميرو (فيديو)
راوغ النجم الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب ويستهام، ببراعة منافسه البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويظهر في مقطع الفيديو الكرة مع سعيد بن رحمة، قبل أن يتقدم إليه كاسيميرو في محاولة منه للحصول على الكرة في منتصف الملعب لكن اللاعب الجزائري راوغ لاعب ريال مدريد السابق ببراعة شديدة في الدقيقة 17.
ولعب بن رحمة وكاسيميرو جميع دقائق المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 1/0 سجله المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 38.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأسية من راشفورد بعد كرة عرضية من كريستيان إريكسن.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز السابع، في حين تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات، ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.
في حين يملك ويستهام 14 نقطة وهو نفس رصيد إيفرتون في المركز الثاني عشر.
وحسب موقع "transfermarkt" فإن سعيد بن رحمة شارك في18 مباراة مع ويستهام هذا الموسم، سجل فيها 3 أهداف وصنع 2، علما أنه سجل 11 هدفا وصنع 6 في 48 مباراة الموسم الماضي.