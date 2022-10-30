مرواغة سعيد بن رحمة لكاسيميرو (فيديو)

راوغ النجم الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب ويستهام، ببراعة منافسه البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، خلال مواجهة الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظهر في مقطع الفيديو الكرة مع سعيد بن رحمة، قبل أن يتقدم إليه كاسيميرو في محاولة منه للحصول على الكرة في منتصف الملعب لكن اللاعب الجزائري راوغ لاعب ريال مدريد السابق ببراعة شديدة في الدقيقة 17.