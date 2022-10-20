شقيقة كريستيانو رونالدو: يواجه "عدم الاحترام" في مانشستر يونايتد (صورة)

وهذه ليست المرة الأولى التي تدافع فيها إلما أفيرو عن رونالدو، حيث كتبت قبل أيام: "لقد فات الأوان" مع وضع علامة تدل على الاشمئزاز رافقت تعليقها، إذ تشارك شقيقها الإحباط.

وجاءت هذه التغريدة بعد استبدال رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

ويمر رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بموسم صعب، إذ سجل هدفين فقط في 13 مباراة، كما بدأ الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء.

وكانت الفرصة سانحة لرونالدو لتسجيل هدفه 701 مع الأندية ضد نيوكاسل، يوم الأحد، لكنه لم يظهر بشكل جيد إلى حد كبير وتم استبداله قبل 20 دقيقة من النهاية.

واختلف كل من غاري لينيكر، وآلان شيرر، بشدة مع سلوك رونالدو بالخروج من الملعب قبل صافرة النهاية أمام توتنهام.

وقال لينيكر في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كلنا نعرف كم كان لاعبًا رائعًا، ولكن خروجه من الملعب قبل دقيقتين من انتهاء المباراة.. أنا آسف، هذا غير مقبول".

بينما قال شيرر: "أتفهم إحباطاته لعدم تمكنه من الدخول إلى الملعب، لكن عندما تنظر إلى الصورة الكبيرة، فإن فريقه قدم أداءً جيدًا الليلة".

أما باتريك إيفرا لاعب مانشستر يونايتد السابق فقال: "يجب إشراك رونالدو منذ البداية، في إحدى المقابلات التي أجراها تين هاغ بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، سُئل لماذا لم يشرك رونالدو كبديل، وكانت الإجابة لأنه يحترم شخصيته. إذا كان يحترم شخصيته، سيتعين عليه بالتأكيد أن يشركه بالتأكيد كل مرة".