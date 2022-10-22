غوارديولا يعتذر لليفربول بسبب هتافات جماهير مانشستر سيتي

قدم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اعتذاره لليفربول عن هتافات جماهير فريقه التي أشارت إلى مأساتي هيلزبره وهيسل، خلال الخسارة 0/1 أمام ليفربول، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا إنه لم يسمع بنفسه أي هتافات هجومية، لكنه يرى أن مانشستر سيتي سيتعلم دروسا داخل الملعب وخارجه، مما حدث في استاد أنفيلد.

وعبر ليفربول عن خيبة أمله بسبب الهتافات "الحقيرة" من عدد من مشجعي مانشستر سيتي، وكذلك الجداريات التي أشارت إلى مأساتي هيلزبره وهيسل، اللتين وقعتا في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي تصريحات سابقة، أمس الجمعة، قال غوارديولا: "لم أسمع الهتافات، إذا حدث ذلك فأنا آسف للغاية، هذا لا يمثل ما نحن عليه كفريق وكنادٍ، لكن لا تقلقوا، يمكننا التصرف بشكل مثالي بعد الأخطاء، دون أي مشكلة".

وخلال المباراة أُلقيت عملات معدنية تجاه غوارديولا وإضافة إلى ذلك بدأت الشرطة تحقيقات بعد مهاجمة حافلة مانشستر سيتي عند مغادرة الاستاد.

وسئل غوارديولا عما إذا كانت المنافسة مع ليفربول أصبحت مضرة، قال المدرب الإسباني: "لا أعتقد ذلك، من جانبنا، أثق في ذلك".

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في الدقيقة 79 ليمنح ليفربول الفوز 1/0 على مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، يوم الأحد الماضي.

ويملك مانشستر سيتي 23 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني مقابل 16 نقطة من 10 مباريات أيضا لليفربول في المركز السابع.