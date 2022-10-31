كلوب: ما زلت أستيقظ في الليل بسبب هدف ليدز يونايتد (فيديو)

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه يستيقظ أواخر الليل بسبب الهدف الذي سجله ليدز يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين قبل أيام.

وتقدم الإسباني رودريغو لليدز يونايتد، قبل أن يعادل النجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 14، يوم السبت الماضي في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الهولندي كريسينسيو سامرفيل سجل هدف الفوز لليدز يونايتد في الدقيقة 89 على ملعب أنفيلد.