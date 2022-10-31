كلوب: ما زلت أستيقظ في الليل بسبب هدف ليدز يونايتد (فيديو)
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إنه يستيقظ أواخر الليل بسبب الهدف الذي سجله ليدز يونايتد في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين قبل أيام.
وتقدم الإسباني رودريغو لليدز يونايتد، قبل أن يعادل النجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 14، يوم السبت الماضي في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الهولندي كريسينسيو سامرفيل سجل هدف الفوز لليدز يونايتد في الدقيقة 89 على ملعب أنفيلد.
وكانت هذه الخسارة الرابعة لليفربول كما تعادل 4 مرات وفاز 4 مرات في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "أنا بعمر 55 عاما، لذا أستيقظ في أواخر الليل للذهاب إلى دورة المياه لكن هذه المرة أصبحت أستيقظ بسبب هدف ليدز يونايتد".
وأضاف كلوب: "استيقظت بمنتصف الليل بسبب الهدف الثاني وطريقة دفاعنا فيه".
وسئل كلوب عن استقبال ليفربول الهدف الأول في غالبية المباريات هذا الموسم وقال: "أتفهم السؤال، لكن في المباراة الأخيرة (أمام ليدز) لم يحدث ذلك بشكل واضح، نحن من منحناهم الهدف، نعم استقبلنا أولا ولكن هذا هدف مختلف عن الأهداف السابقة".
وأتم المدرب الألماني قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا: "ليس من العدل الحكم على الفريق في الوقت الحالي لأن لدينا إصابات؛ لويس دياز ودييغو غوتا في الهجوم وغيرهم في الوسط، السؤال منطقي ولكن الإجابة ليست الآن".
وفاز نابولي في مباريات الخمس في دور المجموعات وأكد كلوب على قوة النادي الإيطالي وقال: "إذا استمر نابولي باللعب بهذا الشكل فلديهم فرصة للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالتأكيد".
وأكد: "إن كنت تتابع كرة القدم فستعلم أن نابولي أكثر فريق يمر بأفضل أحواله في أوروبا بالوقت الحالي، لذا فلن نقوم بالمداورة بشكل كبير لأننا نريد الفوز".
وواصل كلوب: "في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الأهم هو التأهل لدور الـ16 وهذا ما فعلناه، سيكون ملعب أنفيلد ممتلئا غدًا لذا فعلينا تقديم عرضٍ مناسب".
وتأهل نابولي وليفربول إلى دور الـ16 لكن الصراع سيكون بينهما على صدارة المجموعة الأولى.