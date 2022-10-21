أول تعليق من تين هاغ حول أزمته مع كريستيانو رونالدو

علق المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد على أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أعتقد أن البيان واضح، إنه لا يزال لاعبا مهما في الفريق، أنا المدرب الرئيسي هنا ومسؤول عن وضع المعايير والنظام في الفريق".

وأضاف تين هاغ: "بعد ودية رايو فايكانو أخبرت رونالدو أن الأمر غير مقبول (مغادرته قبل نهاية المباراة) هذه هي المرة الثانية، هناك عواقب".

وتابع: "أرسلت تحذيرًا في بداية الموسم، وفي المرة المقبلة يجب أن تكون هناك عواقب.. كرة القدم رياضة جماعية وعليك الوفاء بمعايير معينة، ويجب أن أسيطر عليها".

وأكد مدرب مانشستر يونايتد: "أنا المدرب، أنا المسؤول عن أفضل ثقافة رياضية هنا، ويجب أن أضع المعايير والقيم ويجب أن أتحكم فيها، لدينا قيم ومعايير ويجب أن أتحكم في ذلك".

وأشار تين هاغ إلى أن مانشستر يونايتد سيفتقد رونالدو أمام تشيلسي غدا السبت في الدوري الإنجليزي وقال: "سنفتقده، إنها خسارة للفريق لكن هذا مهم لسلوك وعقلية المجموعة والآن علينا التركيز على تشيلسي لأن هذا مهم".

وغادر رونالدو قبل صافرة نهاية مباراة مانشستر يونايتد مع توتنهام يوم الأربعاء الماضي، وهو ما دفع إدارة النادي لاستبعاده من مواجهة الفريق أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما شارك في التدريبات الصباحية لفريق الشباب تحت 21 عاما، في كارينغتون (مركز تدريب مانشستر يونايتد).

وشارك رونالدو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سجل فيها هدفين وصنع هدفا خلال 691 دقيقة.