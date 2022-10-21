اليويفا يحقق بعد تسبب مشجعي آيندهوفن في اقتلاع مقاعد وإلقاء نيران على جماهير آرسنال (فيديو)
تسبب مشجعو آيندهوفن الهولندي في حدوث فوضى عندما اقتلعوا مقاعد، وألقوا مشاعل على جماهير آرسنال بعد صافرة نهاية مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.
وحقق آرسنال الفوز على النادي الهولندي بفضل تسديدة في الشوط الثاني من غرانيت تشاكا على ملعب الإمارات، وضمن الفوز مرور آرسنال إلى الدور التالي (دور خروج المغلوب) من البطولة الأوروبية.
وحاولت شرطة مكافحة الشغب تهدئة الموقف بعد إلقاء مقاعد وأشياء بين المشجعين في الملعب وخارجه.
وساءت الأمور عندما أطلق أنصار آيندهوفن هجومًا بالمشاعل نحو جماهير الفريق المضيف بعد دقائق فقط من صافرة النهاية.
وسيحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الآن في الحادث، ويمكن أن يعاقب فريق رود فان نيستروي بغرامة على أفعالهم.
وفاز آرسنال بأول أربع مباريات في الدوري الأوروبي للمرة الثانية فقط وسيتوجه الآن إلى آيندهوفن في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط ليتصدر المجموعة.
وسيضمن متصدرو المجموعات مكانًا في دور الـ16 من المسابقة ويتجنبوا المواجهة الفاصلة مع الفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.
وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال: "لقد مررنا بلحظات جيدة حقًا، وكنا مسيطرين حقًا ضد فريق جيد حقًا".
وأضاف: "أعتقد أننا افتقرنا فقط إلى تلك التمريرة أو التسديدة النهائية. لكننا سعداء للغاية بالفوز بالمباراة، وقد تأهلنا، وهذه هي الخطوة الأولى".
وتابع: "في أوروبا عليك السيطرة على الخصم. إنهم موهوبون للغاية، معتادون على الفوز وكمية الأهداف التي سجلوها لا تصدق".
وأتم المدرب الإسباني: "عندما تسنح لك الفرصة في أوروبا، عليك أن تغتنمها. الفارق بين احتلال المركز الأول والثاني كبير، ونريد إنجاز المهمة".