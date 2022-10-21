اليويفا يحقق بعد تسبب مشجعي آيندهوفن في اقتلاع مقاعد وإلقاء نيران على جماهير آرسنال (فيديو)

تسبب مشجعو آيندهوفن الهولندي في حدوث فوضى عندما اقتلعوا مقاعد، وألقوا مشاعل على جماهير آرسنال بعد صافرة نهاية مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وحقق آرسنال الفوز على النادي الهولندي بفضل تسديدة في الشوط الثاني من غرانيت تشاكا على ملعب الإمارات، وضمن الفوز مرور آرسنال إلى الدور التالي (دور خروج المغلوب) من البطولة الأوروبية.