كلوب يرد على داروين نونيز: تحتاج إلى أن تكبر كرجل
رد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بشكل ساخر على تصريح مهاجم الفريق الجديد داروين نونيز الذي أكد أنه لا يفهم ما يقوله المدرب لأنه لا يجيد اللغة الإنجليزية وطالبه بأن يكبر كرجل".
وقال كلوب حول مشكلة اللغة: "لديه لغة إنجليزية محدودة لكن ذلك ليس مشكلة. لدينا في ليفربول العديد من الأشخاص الذين يتحدثون الإسبانية".
وأضاف مقارنا اللاعب ببداية البرازيلي روبيرتو فيرمينو وأكد مازحا أن عدم إجادة البرازيلي للغة الإنجليزية ساعده في التألق عندما وصل لملعب أنفيلد.
لكن المدرب الألماني وصف مهاجمه الأوروغواياني داروين نونيز الذي كلف الفريق 85 مليون جنيه إسترليني بأنه ما زال طفلا.
وقال: "لغته الإنجليزية؟ لا يقول فقط. "لا على الإطلاق" مرحبًا"،" دعنا نذهب". إنه طفل، ولكنه أيضًا شخص واثق من نفسه، لكنه ليس رجلا ناضجًا بعد، فنحن جميعًا نعرف ذلك، لكنه يحتاج إلى أن يكبر كرجل. إنه واضح، لكن كل شيء على ما يرام.".
وأوضح كلوب مشكلة داروين نونيز وقال: "كان العنوان هو أنه لا يفهم كلمة مما أقول، وأنا أعلم. كان الأمر نفسه مع فيرمينو ولاعبين آخرين. ربما يكون جزء كبير من نجاح بوبي هو أنه لم يفهم أي كلمة قلتها لأنه فعل كل شيء بشكل صحيح دون أن يفهم! الأمر مختلف قليلا بالنسبة لداروين. من الواضح أنه يحصل على جميع المعلومات الضرورية".
وأضاف مدرب ليفربول: "لدينا متحدثون باللغة الإسبانية بين الجهاز الفني والفريق. أتفهم لماذا تطلب ذلك، لكن يمكنني القول إن كل شيء على ما يرام".
ويعتقد كلوب أن المستوى السيئ لليفربول لم يساعد نونيز، الذي سجل 32 هدفًا لبنفيكا الموسم الماضي، ومن الصعب الاستقرار في فريق جديد يعاني، لكن المدرب الألماني كان مسرورًا بأداء مهاجم الأوروغواي في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع على غلاسكو رينجرز وأكد أنه سيسجل الأهداف بسبب حركته داخل الملعب.
وقال كلوب: "ما هو أسوأ موقف عندما تصل كمهاجم؟ "أن فريقك لا يلعب بشكل استثنائي لأنك تعتمد على الأشياء التي يقدمونها لك".
وأضاف: "علينا أن نؤدي باستمرار على مستوانا وأفضل منه ومن ثم تحتاج إلى مهاجم لإنهاء كل الأشياء التي نصنعها. أحد الأشياء التي أظهرها حتى الآن في جميع المباريات التي خاضها هو أنه يحصل على مراكز نهائية جيدة، وهو أهم شيء بالنسبة للمهاجم. لهذا السبب يجب على الجميع أن يكونوا متفائلين بشأن ما سيحدث لهم في المستقبل".