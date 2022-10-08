كلوب يرد على داروين نونيز: تحتاج إلى أن تكبر كرجل

وأضاف مدرب ليفربول: "لدينا متحدثون باللغة الإسبانية بين الجهاز الفني والفريق. أتفهم لماذا تطلب ذلك، لكن يمكنني القول إن كل شيء على ما يرام".

ويعتقد كلوب أن المستوى السيئ لليفربول لم يساعد نونيز، الذي سجل 32 هدفًا لبنفيكا الموسم الماضي، ومن الصعب الاستقرار في فريق جديد يعاني، لكن المدرب الألماني كان مسرورًا بأداء مهاجم الأوروغواي في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع على غلاسكو رينجرز وأكد أنه سيسجل الأهداف بسبب حركته داخل الملعب.

وقال كلوب: "ما هو أسوأ موقف عندما تصل كمهاجم؟ "أن فريقك لا يلعب بشكل استثنائي لأنك تعتمد على الأشياء التي يقدمونها لك".

وأضاف: "علينا أن نؤدي باستمرار على مستوانا وأفضل منه ومن ثم تحتاج إلى مهاجم لإنهاء كل الأشياء التي نصنعها. أحد الأشياء التي أظهرها حتى الآن في جميع المباريات التي خاضها هو أنه يحصل على مراكز نهائية جيدة، وهو أهم شيء بالنسبة للمهاجم. لهذا السبب يجب على الجميع أن يكونوا متفائلين بشأن ما سيحدث لهم في المستقبل".