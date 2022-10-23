ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
هاري كين رفع رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ7 أهداف عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
واصل هاري كين مهاجم توتنهام التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفا في مباراة السبيرز مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ13 من البريميرليغ.
وجاء هدف هاري في الدقيقة 54 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية من كليمونت لينغليت.
ورفع هاري كين رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويتأخر بـ7 أهداف عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وتقدم كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 31 وعزز ميغيل ألميرون تقدم نيوكاسل في الدقيقة 40 قبل أن يقلص هاري كين الفارق في الدقيقة 54.
ويحتل ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام المركز الثالث وسجل 9 أهداف، ويليه إيفان توني لاعب برينتفورد الذي سجل 8 أهداف.
ويملك توتنهام 23 نقطة من 11 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر.