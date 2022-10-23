ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل هاري كين مهاجم توتنهام التسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفا في مباراة السبيرز مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ13 من البريميرليغ.

وجاء هدف هاري في الدقيقة 54 من ضربة رأس بعد ضربة ركنية من كليمونت لينغليت.