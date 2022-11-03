أمر لا علاقة له بكرة القدم.. لماذا يثير هالاند الاستياء في السويد؟
أثار إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الاستياء في السويد إذ أدى تشابه اسمه مع مقاطعة تدعى هلاند إلى تقويض حملة لجذب السائحين إلى المقاطعة الساحلية في ظل تألقه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبسبب خطأ طِباعي ناجم عن تشابه الاسمين، يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون استكشاف المقاطعة السويدية منشورات لا حصر لها عن المهاجم النرويجي المتألق.
ووصل الأمر لدرجة أن جيمي ساندبرغ، المسؤول عن حملة (زُر هلاند) كتب خطابًا مفتوحًا يناشد فيه الجماهير والصحفيين بتحري الدقة في أثناء كتابة اسم المهاجم النرويجي.
وكتب "نحن هلاند. هو هالاند. شعبية ظاهرة كرة القدم تقوّض تمامًا وجودنا على الإنترنت؛ ما يبعث على اليأس، نرى الآن أن كل جهودنا للترويج لهلاند تتلاشى بسرعة".
ويجد مستخدمو الإنترنت الباحثون عن صور للمناظر الطبيعية والأنشطة المختلفة التي تقدمها هلاند صورًا لا حصرَ لها لمهاجم مانشستر سيتي الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل 17 هدفًا في أول 11 مباراة بالدوري.
وأبلغ ساندبرغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "منذ وصول هالاند إلى مانشستر سيتي وتسجيل كل هذه الأهداف، كان حضوره طاغيًا في الوسوم ومحركات البحث الخاصة بنا".