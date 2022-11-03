أمر لا علاقة له بكرة القدم.. لماذا يثير هالاند الاستياء في السويد؟

أثار إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الاستياء في السويد إذ أدى تشابه اسمه مع مقاطعة تدعى هلاند إلى تقويض حملة لجذب السائحين إلى المقاطعة الساحلية في ظل تألقه مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبسبب خطأ طِباعي ناجم عن تشابه الاسمين، يجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون استكشاف المقاطعة السويدية منشورات لا حصر لها عن المهاجم النرويجي المتألق.