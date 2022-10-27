دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وأوضحت أن أحد الاحتمالات التي يجري النظر فيها هو تخفيض راتبه الحالي، والذي يبلغ حاليا 375.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، أي حوالي 20 مليون جنيه إسترليني إجماليا سنويا.

وأضافت أنه مع العقد الجديد يمكن تخفيض راتب دي خيا بشكل كبير يصل إلى نصف ما يتقاضاه حاليا.

وكان دي خيا قد انتقل إلى أولد ترافورد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.

ونقلت "أس" عن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قوله، الأسبوع الماضي: "نذهب أولًا إلى الشتاء ثم سنتحدث عن كيفية تعاملنا مع الوضع".