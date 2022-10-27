دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
أفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن الحارس ديفيد دي خيا سيجدد عقده مع مانشستر يونايتد.
ووفقا للصحيفة، فإن المفاوضات جارية بين دي خيا ومانشستر يونايتد بشأن عقد جديد، حيث ينتهي العقد الحالي في يونيو 2023.
وأوضحت أن أحد الاحتمالات التي يجري النظر فيها هو تخفيض راتبه الحالي، والذي يبلغ حاليا 375.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، أي حوالي 20 مليون جنيه إسترليني إجماليا سنويا.
وأضافت أنه مع العقد الجديد يمكن تخفيض راتب دي خيا بشكل كبير يصل إلى نصف ما يتقاضاه حاليا.
وكان دي خيا قد انتقل إلى أولد ترافورد في 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.
ونقلت "أس" عن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد قوله، الأسبوع الماضي: "نذهب أولًا إلى الشتاء ثم سنتحدث عن كيفية تعاملنا مع الوضع".
وأشارت إلى أن حذر المدرب الهولندي يُفهم من الناحية الفنية، حيث يقال إن مانشستر يونايتد يبحث في السوق عن حارس ثان.
وكشفت الصحيفة أن أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) وديوغو كوستا (بورتو) على قائمة المرشحين في مانشستر يونايتد، علما أن الحارس دين هندرسون معار حاليا إلى نوتنغهام فورست.
وشارك دي خيا الموسم الحالي في 15 مباراة مع مانشستر يونايتد، تلقى فيها 19 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 6 مرات، وبالمجمل لعب مع الفريق 502 مباراة تلقى فيها 548 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 171 مرة.
ونال دي خيا مع مانشستر يونايتد لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في الدوري الأوروبي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في كأس الدرع الخيرية.