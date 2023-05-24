وفاة لاعب شاب في إنجلترا صعقًا بالكهرباء خلال لعبه مع أصدقائه

وبكى توماس بينيت، والد اللاعب الراحل وهو يذكر ابنه، حيث قال إن اللاعب التقى 7 من أصدقائه لخوض إحدى المباريات، وخلال تواجدهم في الملعب حاولوا إبعاد عامود كان متواجدًا في الملعب لينطلق منه تيار كهرباء هائل أصابه برفقة 3 آخرين من زملائه.

وأضاف: "على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها المسعفون والطبيب، فإن قلب لوك توقف تمامًا وأعلنت وفاته في نحو الساعة الـ6.48 مساءً".

ووفقًا للتحقيق- الذي بدأ بالأمس ومن المقرر أن ينتهي اليوم - فإن قلب "لوك" قد تضرر لدرجة أنه لم يكن لديه فرصة تُذكر للبقاء على قيد الحياة.

وشدَّد الوالد على أن ابنه على الرغم من دخوله عالم كرة القدم في سن 13 عامًا، فإنه أظهر تفوقًا أيضًا في رياضات أخرى بما في ذلك التنس والترامبولين والسباحة.

وأشار: "لقد بدا وكأنه يتفوق إلى حد كبير في جميع الألعاب الرياضية. لعب في بلاكبيرن قليلاً، ثم وقع مع بيرنلي وكذلك في بريستون".

ونشر نادي AFC Fylde الذي لعب له "لوك" بيانًا عاطفيًّا، إذ قال: "لوك كان شابًّا طيبًا وشعبيًّا وكان محبوبًا للغاية من قبل زملائه في الفريق والمدربين، وكان لاعب كرة قدم موهوبًا بشكل رائع، وكان يتفوق في كل مرة يمثل فيها الفريق".

وأضاف البيان: "سيشعر فريق كرة القدم والمشجعون والأشخاص الذين سعدوا بمعرفته بألم رحيله المفاجئ، ستظل ذكرياتك في قلوبنا دائمًا".