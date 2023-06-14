منع مشجع لتوتنهام من حضور مباريات لثلاث سنوات بسبب السخرية من كارثة هيلسبره
منعت السلطات اليوم الثلاثاء مشجعا لنادي توتنهام هوتسبير من حضور مباريات كرة قدم لثلاث سنوات بعد قيامه بإيماءات تسخر من كارثة إستاد هيلسبره خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي.
وقالت النيابة العامة، إن كيرون دارلو، البالغ من العمر 25 عاما، قام بهذه الإيماءات في مباراة ليفربول أمام توتنهام في آنفيلد في 30 أبريل، وأبلغ متضررون الشرطة بأفعاله ليجري تحديده واعتقاله.
وقال آندرو بيدج المدعي العام المساعد لدائرة ميرسي تشيشير: "اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول وأنها كانت إشارة إلى كارثة هيلسبره.
"اعترف بأن هذا يشير إلى أن المشجعين الذين ليست لديهم تذاكر تسببوا في تلك المأساة وكانوا مسؤولين جزئيا عن الكارثة التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى.
"وافق المشجع في المحكمة على أنه كان يقصد أن يرى مشجعو ليفربول هذه الإيماءة وأن يتسبب ذلك في مضايقات لهم.. هذا التصرف ليس مرفوضا فقط من الناحية الأخلاقية بل يعد سلوكا إجراميا".
وتلقى دارلو أمرا قضائيا يمنعه من حضور مباريات كرة القدم والوجود في محيط الملاعب لثلاث سنوات.
وأضاف بيدج: "نأمل أن يبعث هذا القرار رسالة قوية لجميع مشجعي كرة القدم مفادها أن سلوكهم في المباريات تحت المجهر، وأنه إذا تحول إلى جريمة فستتم مواجهتهم بكامل قوة القانون".
وقعت كارثة إستاد هيلسبره في أبريل 1989 حيث قتل 97 مشجعا من ليفربول بعد تدافع في مدرج مغلق ازدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في إستاد هيلسبره في شيفيلد قبل مباراة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد بين ليفربول ونوتنغهام فورست.
وكان ليفربول قد دعا في أبريل الماضي إلى إنهاء "الهتافات الخسيسة" بشأن هيلسبره بعد أن ترددت خلال تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.