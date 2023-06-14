منع مشجع لتوتنهام من حضور مباريات لثلاث سنوات بسبب السخرية من كارثة هيلسبره

منعت السلطات اليوم الثلاثاء مشجعا لنادي توتنهام هوتسبير من حضور مباريات كرة قدم لثلاث سنوات بعد قيامه بإيماءات تسخر من كارثة إستاد هيلسبره خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي.

وقالت النيابة العامة، إن كيرون دارلو، البالغ من العمر 25 عاما، قام بهذه الإيماءات في مباراة ليفربول أمام توتنهام في آنفيلد في 30 أبريل، وأبلغ متضررون الشرطة بأفعاله ليجري تحديده واعتقاله.

وقال آندرو بيدج المدعي العام المساعد لدائرة ميرسي تشيشير: "اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول وأنها كانت إشارة إلى كارثة هيلسبره.