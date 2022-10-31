هل بات هدف لاعبي ليفربول إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي؟

توقع كثيرون أن يكون ليفربول أكبر منافس لمانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن بعد خسارته الرابعة يوم السبت يقترب ليفربول من الدخول في أزمة.

وخسر ليفربول مباراتين فقط في الدوري الموسم الماضي الذي اقترب خلاله من المنافسة على أربعة ألقاب في إنجاز لا سابق له، لكنه خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي البطل.