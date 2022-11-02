هيونغ مين سون يبكي بعد إصابته واستبداله في مباراة توتنهام ضد مارسيليا (فيديو)

أصيب الكوري هيونغ مين سون بقوة في مباراة فريقه توتنهام أمام مارسيليا، في المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت إصابة سون بعد تدخل من مبيمبا لاعب مارسيليا، على الكوري الجنوبي الدولي في الدقيقة 24.

وتدخل الطاقم الطبي لفحص حالة سون، ولم يتمكن لاعب توتنهام من استكمال المباراة وخرج من أرض الملعب بالفعل، والتقطته عدسات المصورين وهو يبكي من شدة الإصابة، والتي تأتي في وقت صعب قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.