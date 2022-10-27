نيوكاسل ينوي مكافأة ميغيل ألميرون بعقد جديد

ويقدم ألميرون مستوى رائعا مع نيوكاسل هذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وأصبح جزءا لا يتجزأ من فريق المدرب إيدي هاو.

وأدى مستوى اللاعب المثير للإعجاب إلى مخاوف من أن الأندية المنافسة قد تتخذ خطوة نحو التعاقد معه عندما يعاد فتح نافذة الانتقالات في يناير.

وتم ربط ألميرون بمغادرة نيوكاسل في كل فترة انتقالات تقريبا خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ولكن منذ سخرية جاك غريليش المهينة خلال احتفالات مانشستر سيتي باللقب، كان في حالة متألقة مع نيوكاسل.

وقال غريليش مازحا إنه كان لا بد من إخراج رياض محرز خلال الفوز الحاسم في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي على أستون فيلا بسبب "لعبه مثل ألميرون".

ومع ذلك، كان لدى ألميرون الضحكة الأخيرة بعد تسجيله خمسة أهداف في أكتوبر الحالي- وهو ما نجح غريليش في فعله في 14 شهرا مع مانشستر سيتي.

ويحرص نيوكاسل على ربط لاعبيه الأساسيين بعقود طويلة الأجل بعد وصول مدير كرة القدم دان أشوورث.

ويملك نيوكاسل 21 نقطة من 12 مباراة ويحتل المركز الرابع، وقد حقق الفوز 5 مرات وتعادل 6 مرات وخسر مرة وحيدة.