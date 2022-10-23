بعد سخرية غريليش من ألميرون.. 5 أسباب وراء ثورة نيوكاسل يونايتد

أفضل دفاع في الدوري

وكان يمكن الحصول على احتمالات طويلة بشأن حصول نيوكاسل على أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

بالطبع، هناك طريق طويل لقطعه. لكن العلامات المبكرة واعدة للغاية. وكان النادي على مدى السنوات القليلة الماضية مرادفًا تقريبًا للدفاع الهش، حيث استقبل 62 هدفا الموسم الماضي على الرغم من وصول هاو في نوفمبر.

وكان هذا أكثر بـ13 هدفا مما تلقاه بيرنلي الذي هبط وتقريبا ضعف عدد الأهداف تشيلسي (33). وفي هذا الموسم استقبل الفريق أقل عدد من الأهداف حتى الآن وهو تسعة أهداف بينما سكنت شباك تشيلسي وآرسنال المتصدر عشرة أهداف.

وصحيح أن ثلاثة من أربعة مدافعين مفضلين لهاو في الوقت الحالي هم لاعبون جدد، مع وجود فابيان شير فقط في النادي قبل وصول مدرب بورنموث السابق، وكان الإنفاق الأولي مرتفعًا.

لكن دان بيرن وكيران تريبيير وصلا مقابل مبلغ إجمالي قدره 25 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من التعاقد مع لاعب خط وسط ليل، سفين بوتمان هذا الصيف كلف النادي أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني لكن في النهاية تم تشكيل دفاع قوي.

وبيرن يبلغ طوله 6 أقدام و7 بوصات، وتريبير هو القائد وينفذ الركلات الثابتة ببراعة وبوتمان هو من أرادوه دائمًا وشير غير المرغوب فيه تحت قيادة المدرب السابق ستيف بروس يقدم كرة قدم جيدة حاليا.

أسلوب هاو الجديد

يمكن للجماهير أن ترى إلى أي مدى أحدث هاو ثورة في أسلوب اللعب، حيث أصبح نيوكاسل الآن أكثر نشاطًا وذكاءً في أسلوبه وأكثر تقدما في الاستحواذ.

وتثبت الإحصائيات ذلك. ففي الموسم الماضي، قبل وصول هاو، كان متوسط​​ حيازة الفريق 38.25%. والآن يسيطرون على الكرة بمتوسط استحواذ 50.4% هذا الموسم.

ومعدل الأهداف المتوقع هو 1.62 لكل مباراة تحت إشراف هاو، متجاوزًا متوسط إجمالي سلفه ستيف بروس البالغ 0.84، مع نسبة فوزه في الدوري الإنجليزي الممتاز (45%) أفضل بشكل مريح من بروس البالغ 27%.

ويمكن القول إن الأمر الأكثر أهمية من الإحصائيات هو الشعور السائد حول النادي. حيث يشعر اللاعبون بأنهم يبذلون قصارى جهدهم ويتنافسون ضد أي فريق خاصة على ملعبهم.

الأبطال المجهولون

كان هناك بلا شك استثمارات ضخمة من المالكين الجدد (الصندوق السيادي السعودي) وكان هذا التدفق النقدي أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما وأن صرف 90 مليون جنيه إسترليني - أموال لم ينفقها منافسوهم على الهبوط إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي ولم يتمكنوا من إنفاقها - على برونو غيماريش وكريس وود وبورن وتريبيير في يناير دفعهم بوضوح بعيدًا عن الهبوط.

ومع ذلك، فقد قام هاو أيضًا على ما يبدو بتحسين اللاعبين الذين كانوا في النادي سابقًا مثل شير ولاعب الوسط جونغو شيليفي والجناح ريان فراستر ومن بينهم لاعب خط الوسط شون لونغستاف وجيكوب ميرفي.

ثورة وراء الكواليس

لقد وحد هاو النادي من وراء الكواليس أيضًا، وقام بالعديد من التعيينات لتناسب رؤيته ومواءمة النادي مع فلسفته.

وخاصة بعد حقبة آشلي، يعود الفضل إليه في جعل نيوكاسل يشعر وكأنه عائلة وجمع الجميع معًا خارج الملعب وكذلك داخله.

وبالطبع، كان ذلك جزئيًا لأن مايك آشلي قد تم استبداله كمالك، والذي لم يكن يحظى بشعبية لدى غالبية المشجعين، ولكن أيضًا كانوا يؤمنون بإيدي هاو، فقد بدا جيدًا من حيث شخصيته والفطنة ومهاراته ومكانته في اللعبة، حيث شعر مشجعو نيوكاسل أنه يستطيع أن يأخذهم إلى آفاق أوسع.

ولا شك أن نيوكاسل حقا ينظر إلى الأعلى ويتطلع لتحقيق نجاح مهم على الأقل التأهل إلى إحدى بطولات أوروبا الموسم المقبل.