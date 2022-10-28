تين هاغ يعلق على هدف رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وشيريف

لكنه هز الشباك عند عدوته للتشكيلة عندما أحرز الهدف الثالث والأخير لفريقه ليحقق فريقه الفوز ويضمن الصعود لمراحل خروج المغلوب.

وعن رونالدو قال تين هاغ بعد المباراة: "استمر في التحرك من أجل التواجد في الموقع المناسب. لم يستسلم. أعتقد أن هذا كان دأبه دوما طوال مسيرته. وهذا هو سبب تميزه.

وأضاف "في النهاية حصل على المكافأة. الضغط دوما حاضر ورونالدو يعلم ذلك. ويدرك أنه لابد لنا من مواجهته. جميع لاعبي يونايتد يعلمون ذلك ويتعين على جميع كبار الهدافين إدراك ذلك في كل مرة لتأكيد قدرتهم على القيام بالعمل.

وتابع المدرب الهولندي "الليلة من جديد حصل على التأكيد وسيتقدم بناء على ذلك. هو متحمس ويلعب بكل قوة وكله رغبة في تسجيل الأهداف.. أكبر عدد ممكن من الأهداف. عليه العمل كثيرا وعلى فريقه العمل كثيرا من أجل التواجد في الموقع المناسب".

وأشار تين هاغ إلى أن قراره باستبدال المهاجم أنتوني خلال الاستراحة لا علاقة له بإهدار اللاعب البرازيلي فرصة تهديف.