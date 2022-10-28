آداما تراوري لاعب وولفرهامبتون يسابق مشجعين في موقف للسيارات (فيديو)

شاهد أكثر من مليون شخص مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم الإسباني أداما تراوري لاعب نادي وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمشهور بسرعته بينما يسابق بعض المشجعين الشبان في موقف للسيارات تابع لأحد متاجر التجزئة.

ولاحظ تشارلي سميث (12 عاما) وعدد من أقاربه وجود تراوري لاعب برشلونة السابق وهو واحد من أسرع اللاعبين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبوا منه التقاط صورة معه.