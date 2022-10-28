آداما تراوري لاعب وولفرهامبتون يسابق مشجعين في موقف للسيارات (فيديو)
شاهد أكثر من مليون شخص مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم الإسباني أداما تراوري لاعب نادي وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمشهور بسرعته بينما يسابق بعض المشجعين الشبان في موقف للسيارات تابع لأحد متاجر التجزئة.
ولاحظ تشارلي سميث (12 عاما) وعدد من أقاربه وجود تراوري لاعب برشلونة السابق وهو واحد من أسرع اللاعبين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبوا منه التقاط صورة معه.
لكنهم حصلوا على أكثر مما طلبوه عندما عرض عليهم تراوري الدخول في سباق معه في موقف السيارات.
وبالفعل تفوق تراوري بكل جدارة على المشجعين.
وقال تشارلي وايتهاوس أحد الذين ظهروا في الفيديو "بمجرد الانطلاق اعتقدت أنني ربما أفوز في السباق لأنه كان متساويا معنا لكنه وفي غضون ثانيتين فقط انطلق بكل قوة وتفوق علينا جميعا بجدارة".