جود بيلينغهام يفضل ليفربول على ريال مدريد
يثير النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عامًا، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة أندية: ليفربول، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، وريال مدريد.
وقد يشهد الصيف المقبل صراعًا وتنافسًا قويًا للظفر بخدمات بيلينغهام مقابل مبلغ كبير قد يصل إلى 150 مليون يورو.
وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن النجم الإنجليزي الشاب يميل في الوقت الحالي للانتقال إلى ليفربول أكثر من رغبته في اللعب إلى ريال مدريد.
وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد بدأ اتصالاته مبكرًا للتعاقد مع جود بيلينغهام ومنذ اتصاله مع بروسيا دورتموند بشأن النرويجي إيرلينغ هالاند تحدث الرئيس فلورنتينو بيريز مع يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند حول اللاعب الإنجليزي.
ويملك ريال مدريد علاقات جيدة مع بروسيا دورتموند الذي سيعطي الأفضلية للفريق الإسباني في بيع نجمه جود بيلينغهام وفي حال تعادل العروض المقدمة سيكون خيار البيع لريال مدريد أقرب.
كما ذكرت صحف إسبانيا أن جوني كلافات قناص المواهب في أمريكا الجنوبية الذي يعمل لريال مدريد يتكفل حاليًا بملف جود بيلينغهام ويقود اتصالات مع محيطه لإقناعه بالانتقال للفريق الإسباني.
ومن المحتمل أن تكلف الصفقة أكثر من 100 مليون يورو، لكن الأموال ليست مشكلة لدى ريال مدريد ولا الأندية المتنافسة على اللاعب الشاب.
ويأمل ليفربول ومدربه يورغن كلوب في التعاقد مع بيلينغهام لتعزيز خط وسط الفريق بلاعب مبدع فيما يستعد تشيلسي لتلبية كل مطالب بروسيا دورتموند المالية، ويملك مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند زميل النجم الإنجليزي سابقًا في بروسيا دورتموند والذي اتصل به لإقناعه بالقدوم للعب معه مجددًا.
وعكس هالاند لا يملك جود بيلينغهام أي شرط جزائي في عقده مما يجعل صفقة انتقاله مفتوحة على رقم قياسي جديد في سوق الانتقالات وقد تتجاوز 150 مليون يورو.