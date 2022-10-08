جود بيلينغهام يفضل ليفربول على ريال مدريد

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن النجم الإنجليزي الشاب يميل في الوقت الحالي للانتقال إلى ليفربول أكثر من رغبته في اللعب إلى ريال مدريد.

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد بدأ اتصالاته مبكرًا للتعاقد مع جود بيلينغهام ومنذ اتصاله مع بروسيا دورتموند بشأن النرويجي إيرلينغ هالاند تحدث الرئيس فلورنتينو بيريز مع يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند حول اللاعب الإنجليزي.

ويملك ريال مدريد علاقات جيدة مع بروسيا دورتموند الذي سيعطي الأفضلية للفريق الإسباني في بيع نجمه جود بيلينغهام وفي حال تعادل العروض المقدمة سيكون خيار البيع لريال مدريد أقرب.

كما ذكرت صحف إسبانيا أن جوني كلافات قناص المواهب في أمريكا الجنوبية الذي يعمل لريال مدريد يتكفل حاليًا بملف جود بيلينغهام ويقود اتصالات مع محيطه لإقناعه بالانتقال للفريق الإسباني.