غوارديولا: ووكر وفيليبس يقتربان من المشاركة في كأس العالم مع إنجلترا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن كايل ووكر وكالفن فيليبس ثنائي منتخب إنجلترا من المرجح تعافيهما من الإصابة قبل انطلاق كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا الشهر.

وخضع ووكر لجراحة في أعلى الفخذ مطلع أكتوبر تشرين الأول، بينما غاب فيليبس بسبب مشكلة في الكتف، ويسابق الثنائي الزمن من أجل استعادة لياقتهما قبل أن تبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة إيران في المجموعة الثانية في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت إنجلترا، التي ستلعب أيضا ضد ويلز والولايات المتحدة في مجموعتها، قد وصلت لقبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال غوارديولا للصحفيين: "من المرجح مشاركتهما بسبب السرعة التي يتعافيان بها.

"لا أعرف نوايا غاريث ساوثغيت، يتحدث مع اللاعبين والأطباء بانتظام. يعرفون حالة اللاعبين أفضل مني. ما أسمعه في غرف خلع الملابس هو إمكانية جاهزيتهما".

وردا على سؤال بشأن مدى رغبة ووكر وفيليبس في العودة، أجاب غوارديولا: "يرغبان بشدة في ذلك. أنت لا تلعب في كأس العالم كل أسبوع".