تعزز فرص فاران بالمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم

ونقلت "ميرور" عن شبكة "ESPN" أن فاران البالغ من العمر 29 عامًا قد يعود في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في عضلة الفخذ.

وأوضحت أن نتائج فحص التصوير بالرنين المغناطيسي كانت إيجابية بشكل ملحوظ أكثر مما كان متوقعًا في البداية ما يجعل فاران متاحا في قائمة فرنسا التي تستهل حملة الدفاع عن اللقب يوم 22 نوفمبر.

وكان إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد حذِرًا بشأن موعد عودة فاران، وقال للصحفيين بعد مواجهة تشيلسي: "من الصعب تحديد الوضع الآن؛ لأنه بعد وقت قصير من المباراة علينا أن ننتظر 24 ساعة وبعد ذلك سنعرف".

وأضاف: "يمكنني أن أفهم، يمكننا أن نفهم جميعًا على الأرجح أنه سيكون أمرًا عاطفيًا إذا خرج من كأس العالم، لكن أعتقد أنه يتعين عليه أيضًا الانتظار، بالطبع هو من ذوي الخبرة، ولكن الطاقم الطبي يجب أن يقوم بعمله، وعليه إجراء التقييم والتشخيص الصحيح، ومن ثم يمكن أن يتوصل إلى نتيجة".

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن فاران شارك في 87 مباراة مع منتخب فرنسا الأول، سجل فيها 5 أهداف، وقد شارك في جميع الدقائق في 7 مباريات خلال مشاركة فرنسا في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويشارك منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس.