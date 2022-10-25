غوارديولا يداعب هالاند: نأمل ألا يأكل ويشرب كثيرا خلال كأس العالم

داعب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه إيرلينغ هالاند قائلا إنه يريد منه التخلي عن تناول الطعام والشراب خلال فترة توقف الموسم أثناء إقامة كأس العالم، للعودة بصحة جيدة لقيادة الفريق في رحلة البحث عن الألقاب في النصف الثاني من الموسم.

ولن يشارك النرويجي هالاند، الذي سجل 22 هدفا في 15 مباراة في كل المسابقات مع سيتي حتى الآن، في نهائيات قطر التي ستقام في الفترة ما بين 20 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول، بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل للبطولة.

وقال غوارديولا يوم الإثنين للصحفيين "(هالاند) سيكون في ماربيا (بإسبانيا) أو في النرويج. سيتوقف مدى تألقه في النصف الثاني من الموسم بسلوكه في ماربيا. نأمل ألا يأكل ويشرب كثيرا وأن يعود (للفريق) بكامل لياقته.

وأضاف "هو ذكي للغاية. جزء من ذلك يرتبط بطريقة عمله. هو أول من يصل (للمران) وأخر من يرحل...يعتني بجسده بشكل مثالي. تعلم جيدا كيفية العيش كرياضي محترف، ولديه الرغبة لأن يصبح أفضل.

وتابع بيب "لم أكن أعرف مدى براعته في التحرك في المساحات الصغيرة في منطقة الجزاء، إنه يسجل كثيرا من داخل المنطقة. هو يبتعد عن مناطق اللعب لكي يكون قريبا من المرمى، وهذه اللحظات ليست سهلة للمهاجم".

ويلعب مانشستر سيتي ضد نادي هالاند السابق، بروسيا دورتموند، الثلاثاء، ويحتاج للتعادل في ملعب ضيفه، لكي يحظى بصدارة المجموعة السابعة، بعدما ضمن تأهله لدور الـ16.

وتأهل فريق غوارديولا لمراحل خروج المغلوب، قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات، بعدما جمع عشر نقاط من أربع مباريات، بينما يحتل دورتموند المركز الثاني بسبع نقاط.

وفي مباراة الذهاب، سجل هالاند هدفا بهلوانيا في الدقائق الأخيرة ليحول مانشستر سيتي خسارته لفوز بنتيجة 2/1، ليشيد مدرب دورتموند إيدن ترزيتش بالمهاجم النرويجي الذي سجل 86 هدفا خلال 89 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وقال ترزيتش للصحفيين: "هناك مشاعر إيجابية وجيدة عندما نفكر في هالاند. لم يكن لاعبا لامعا فحسب، بل كان شخصا رائعا حقا داخل غرفة الملابس وفي ملعب التدريب.

وأضاف"أعتقد أنه كان من الرائع له أن يلعب في دورتموند، وكان من الرائع لنا أيضا أن يلعب معنا، لكنه الآن يلعب لمانشستر سيتي ويسجل الأهداف بقميص مختلف، وعلينا إيقافه في مباراة الثلاثاء".