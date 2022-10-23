ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع يوسف موكوكو نجم بروسيا دورتموند
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ليفربول يتصدر السباق للتعاقد مع الشاب يوسوف موكوكو نجم بروسيا دورتموند الصيف المقبل.
وبدأ المهاجم، البالغ من العمر 17 عامًا، هذا الموسم بشكل رائع في بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، حيث سجل 3 أهداف في 9 مباريات في الدوري.
وفي جميع المسابقات، لعب يوسوف موكوكو 15 مباراة على الرغم من صغر سنه، حيث يبدو المهاجم الألماني واحدًا من أهم الاحتمالات الناشئة في البلاد.
وجذب موكوكو اهتمام بعض الأندية الكبرى في أوروبا، حيث إن ليفربول بقيادة يورغن كلوب في وضع أفضل للتعاقد معه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وأضافت أن كلوب معجب بأداء المهاجم الشاب مع بروسيا دورتموند، وقد يكون مهتمًا بنقله إلى ملعب أنفيلد لتعزيز خياراته الهجومية في المستقبل.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه سيتعين على ليفربول التنافس مع مانشستر يونايتد، وبرشلونة، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، من أجل الحصول على توقيع موكوكو الذي سيكون حرًا بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند، في 30 يونيو 2023.
وأشارت "ديلي ميل" أن ليفربول يرى تقدم روبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح في العمر، وأنه يحتاج إلى بديلين لهما على المدى الطويل.
وتعاقد ليفربول في الصيف مع داروين نونيز بعد بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، ووصل فابيو كارفاليو من فولهام حيث يمكنه اللعب في الأدوار الهجومية.
ولذلك يمكن أن يأتي موكوكو ويكون اللاعب الثالث في الخط الهجومي إلى جانب نونيز، وكارفاليو.
وانتقل يوسف موكوكو من نادي سانت باولي إلى بروسيا دورتموند، صيف العام 2016، وتدرج في الفئات العمرية لبروسيا دورتموند قبل أن ينضم للفريق الأول في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن يوسف موكوكو شارك مع الفريق الأول في بروسيا دورتموند في 53 مباراة، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 7.