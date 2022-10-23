ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع يوسف موكوكو نجم بروسيا دورتموند

وأضافت أن كلوب معجب بأداء المهاجم الشاب مع بروسيا دورتموند، وقد يكون مهتمًا بنقله إلى ملعب أنفيلد لتعزيز خياراته الهجومية في المستقبل.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه سيتعين على ليفربول التنافس مع مانشستر يونايتد، وبرشلونة، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، من أجل الحصول على توقيع موكوكو الذي سيكون حرًا بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند، في 30 يونيو 2023.

وأشارت "ديلي ميل" أن ليفربول يرى تقدم روبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح في العمر، وأنه يحتاج إلى بديلين لهما على المدى الطويل.