الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المريخ ضد أهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا

تدور مواجهة قوية بين المريخ السوداني وضيفه أهلي طرابلس الليبي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المريخ ضد أهلي طرابلس فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأبيض) في السودان في تمام الساعة 16:00 اليوم الجمعة بتوقيت السودان وأيضاً ليبيا ويديرها الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا من بوروندي.

وتذاع المباراة عبر قناة سودانية 24 بناء على اتفاق مع إدارة المريخ.