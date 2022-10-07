الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المريخ ضد أهلي طرابلس في دوري أبطال أفريقيا
تدور مواجهة قوية بين المريخ السوداني وضيفه أهلي طرابلس الليبي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المريخ ضد أهلي طرابلس فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الأبيض) في السودان في تمام الساعة 16:00 اليوم الجمعة بتوقيت السودان وأيضاً ليبيا ويديرها الحكم باسيفيك ندابيهاوينيمانا من بوروندي.
وتذاع المباراة عبر قناة سودانية 24 بناء على اتفاق مع إدارة المريخ.
مشوار الفريقين
تأهل المريخ السوداني إلى دور الـ32 بعد تخطيه عقبة أرتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي.
وفاز المريخ على أرتا سولار في عقر داره بنتيجة 2/1 ثم تعادلا دون أهداف في مباراة الإياب.
وصعد أهلي طرابلس الليبي على حساب كمكم بطل زنجبار في الدور التمهيدي للبطولة.
وتغلب أهلي طرابلس بنتيجة 2/0 خارج دياره ثم فاز بنتيجة 4/0 في لقاء الإياب.
أسلحة المريخ
يخوض المريخ مواجهة أهلي طرابلس باحثاً عن تحقيق الفوز قبل الذهاب إلى ليبيا خاصة أن المباراة ستكون صعبة في حسابات التأهل بين الفريقين.
ويدور صراع تونسي خارج الخطوط بين غازي الغرايري المدير الفني لفريق المريخ وفتحي الجبال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس.
وعقد أيمن أبو حبيبين رئيس لجنة تسيير الأعمال بنادي المريخ اجتماعاً مع لاعبي فريقه وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية كما رصد مكافآت مجزية للاعبيه حال حصد الفوز.
وسمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور 30 ألف مشجع للمريخ في مواجهة أهلي طرابلس.
ويغيب عن صفوف المريخ اللاعب صلاح نمر لمرضه بالملاريا بجانب محمد الرشيد الذي عانى من الإصابة في الركبة.
ويقود تشكيلة المريخ حارس المرمى محمد مصطفى، وأمامه الرباعي مصطفى كرشوم وبخيت خميس ومروان السعيدي ومازن محمدين في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ضياء محجوب وبجواره جوزيه ماكايا ومحمد هاشم التكت، بينما يقود خط الهجوم أودو موسيس ورمضان عجب وبكري المدينة.
أوراق أهلي طرابلس
يسعى أهلي طرابلس للخروج من ضيافة المريخ بنتيجة إيجابية خاصة أن الفريق الليبي يسعى لاستكمال مشواره نحو مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.
ووصل أهلي طرابلس إلى نصف نهائي نسخة الموسم الماضي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وودع على يد أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.
ولم يشارك أهلي طرابلس بدوري الأبطال منذ نسخة موسم 2016/2017 وبالتالي يسعى للتأهل إلى مرحلة المجموعات.
ويغيب عن صفوف الفريق محمد الطبال وعبدالله الشريف لأسباب إدارية بجانب علي معتوق لظروف خاصة.
ويعتمد أهلي طرابلس على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالحكيم التريكي، وأمامه الرباعي منصور رزق وأحمد التربي وياسين نجيمة ومحمد المنير في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط علي بوعرقوب وبجواره محسن متولي وأيوب عياد وعلى الأطراف صالح الطاهر وإبراهيما تانديا، ويقود خط الهجوم ياسين الشماخي.
وقال نبيل محمود مدرب الناصر السوداني لشبكة "إرم نيوز" إن المريخ فريق كبير وله جماهيرية واسعة وحضور مشجعيه سيساهم في زيادة صعوبة اللقاء بالنسبة لأهلي طرابلس.
وأضاف: "المباراة ستكون قوية ومتكافئة في رأيي خاصة أن نظام خروج المغلوب يكفل ضرورة الحذر ومحاولة البحث عن تحقيق الفوز خاصة في ظل اللعب وسط أرضه وجماهيره".