للصراخ على أطفالك عواقب وخيمة تؤثر في مستقبلهم
أحيانًا ينفد صبر الآباء من تصرفات أطفالهم، فتراهم يميلون لاستخدام نبرة صوت عالية للتعامل معهم وردعهم عن أفعالهم.
وبهذا الخصوص، يقول عالم النفس الصعبي الأمريكي الدكتور ألدريش تشان لمجلة "بيو واو" إن الصراخ على الأطفال، ليس تصرفًا عابرًا، بل قد تنتج عنه عواقب وخيمة.
ارتفاع مستويات الكورتيزول
يؤكد الدكتور تشان أن الأطفال يشعرون بالخوف عند صراخ أحد والديهما عليهم، فتبدأ أدمغتهم بالاستجابة للضغط النفسي من خلال إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يؤثر بشكل سلبي على عدة مناطق في الدماغ، ما ينتج عنه:
توقف التفكير العقلاني
تتأثر أجزاء من الدماغ بهرمون الكورتيزول، وأول جزء منها هو قشرة الفص الجبهي؛ وهي المنطقة المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرارات والتنظيم العاطفي.
ويقول الدكتور تشان: "يمكن أن تصبح قشرة الفص الجبهي أقل نشاطًا خلال لحظات التوتر الشديد، وهذا يضعف قدرة الطفل على التفكير أو اتخاذ قرارات عقلانية".
وشدد "بمعنى آخر، لو صرخت على طفلك لأنه تصرف بطريقة خاطئة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قشرة الفص الجبهي، ما ينتج عنه تصرف غير مقبول آخر".
وأشار الدكتور تشان إلى أنه وفي حال حدوث ما سبق لمرة واحدة، فإن الطفل سيستعيد عافيته حتمًا، إلا أن الصراخ المزمن على الأطفال يمكن أن يغير بنية أدمغتهم على المدى الطويل، ما سينتج عنه تغيرات في النمو لاحقًا.
تأثر الذاكرة
قشرة الفص الجبهي ليست المكان الوحيد الذي يتأثر بالصراخ على طفلك، فوفقًا للدكتور تشان فإن تعرض الطفل المتكرر للصراخ يمكن أن يؤثر سلبًا على "الحصين" المنطقة الدماغية المهمة للتعلم والذاكرة، ما سيضعف قدرة طفلك على تكوين ذكريات جديدة أو حتى استرجاع القديمة.
خلل في تنظيم المزاج
تتأثر منطقة أخرى موجودة في جذع الدماغ بمعادلة الاستجابة للكورتيزول والإجهاد، وهي الجزئية المسؤولة عن إنتاج السيروتونين (مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم حالتك المزاجية).
وأكدت دراسة أجريت العام 2010 نُشرت في دليل علم الأعصاب السلوكي، أن الإجهاد له تأثير سلبي على النقل العصبي السيروتونيني.
يقول الدكتور تشان: "الصراخ يمكن أن يؤثر على توازن الناقلات العصبية في الدماغ؛ لأن الإجهاد المفرط وإفراز الكورتيزول يمكن أن يؤثرا على تنظيم الناقلات العصبية مثل السيروتونين، المهم لتنظيم المزاج".
عواقب وخيمة
وفي النهاية حذر الدكتور تشان من تأثيرات الصراخ على أدمغة الأطفال، مؤكدًا على أن هذا التصرف له عواقب وخيمة على صحتهم العقلية، أبرزها عدم الاستقرار العاطفي، وصعوبة تكوين علاقات الثقة، وزيادة العدوانية، والتحدي والاندفاع ومشاكل في الانتباه والتركيز.