للصراخ على أطفالك عواقب وخيمة تؤثر في مستقبلهم

أحيانًا ينفد صبر الآباء من تصرفات أطفالهم، فتراهم يميلون لاستخدام نبرة صوت عالية للتعامل معهم وردعهم عن أفعالهم.

وبهذا الخصوص، يقول عالم النفس الصعبي الأمريكي الدكتور ألدريش تشان لمجلة "بيو واو" إن الصراخ على الأطفال، ليس تصرفًا عابرًا، بل قد تنتج عنه عواقب وخيمة.

ارتفاع مستويات الكورتيزول

يؤكد الدكتور تشان أن الأطفال يشعرون بالخوف عند صراخ أحد والديهما عليهم، فتبدأ أدمغتهم بالاستجابة للضغط النفسي من خلال إطلاق هرمون التوتر الكورتيزول، الذي يؤثر بشكل سلبي على عدة مناطق في الدماغ، ما ينتج عنه:

توقف التفكير العقلاني

تتأثر أجزاء من الدماغ بهرمون الكورتيزول، وأول جزء منها هو قشرة الفص الجبهي؛ وهي المنطقة المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرارات والتنظيم العاطفي.

ويقول الدكتور تشان: "يمكن أن تصبح قشرة الفص الجبهي أقل نشاطًا خلال لحظات التوتر الشديد، وهذا يضعف قدرة الطفل على التفكير أو اتخاذ قرارات عقلانية".

وشدد "بمعنى آخر، لو صرخت على طفلك لأنه تصرف بطريقة خاطئة، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قشرة الفص الجبهي، ما ينتج عنه تصرف غير مقبول آخر".

وأشار الدكتور تشان إلى أنه وفي حال حدوث ما سبق لمرة واحدة، فإن الطفل سيستعيد عافيته حتمًا، إلا أن الصراخ المزمن على الأطفال يمكن أن يغير بنية أدمغتهم على المدى الطويل، ما سينتج عنه تغيرات في النمو لاحقًا.