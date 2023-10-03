تناول "الأفوكادو".. متى يجب أن نكون حذرين؟

ومع ذلك، يجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر عند تناول الأفوكادو والامتناع عن زيادة الكميات المستهلكة في الحالات التالية:

الأمهات المرضعات: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأفوكادو إلى انخفاض إنتاج الحليب للأمهات المرضعات.

مرضى الأمعاء: يمكن أن يسبب تناول الأفوكادو عسر الهضم والانتفاخ والإسهال لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء.

حساسية من الأفوكادو: يعاني الأشخاص المعرضون للحساسية من أعراض تشمل الغثيان والصداع أو الاختناق بعد تناول الأفوكادو.

مرضى الكبد: يحتوي الأفوكادو على كمية عالية من الكولاجين، والذي قد يضر خلايا الكبد إذا لم يتم هضمه بالكامل.

من يتناول بعض العلاجات الدوائية: تفقد أنواع معينة من الأدوية، مثل مضادات التخثر أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، آثارها عند تناولها مع الأفوكادو والتفاعل معها.

السمنة المفرطة: إن الأفوكادو غني بالدهون، لذا فإن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل لا يمكن السيطرة عليه.