كشف علمي.. خطوة واحدة تفصل العلماء عن هزيمة الشيخوخة

بات العلماء على بعد خطوة واحدة من كشف أسرار مكافحة الشيخوخة، حيث وجدوا أن تعزيز الجين الذي نمتلكه جميعاً يمكن أن يبطئ معدل تآكل الخلايا.

وتوصل باحثون صينيون إلى هذا الاكتشاف أثناء دراسة الحمض النووي لذباب الفاكهة، عندما اكتشفوا جيناً واحداً للحشرة يحدد ما إذا كانت الذبابة ماتت صغيرة.

وفحص الباحثون الجين من خلال قاعدة بيانات بشرية ووجدوا تطابقًا بنسبة 93% مع الجين البشري المعروف باسم (DIMT1)، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".

وعرّض الباحثون، في الدراسات المعملية، الخلايا البشرية للإشعاع لإحداث ضرر يشبه إلى حد ما التدهور المرتبط بالعمر الذي يحدث عند البشر.