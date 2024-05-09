الذكاء الاصطناعي التوليدي يحدث ثورة في تصميم الأدوية

في السنوات الأخيرة، شهد مجال إنتاج الأدوية تحولًا عميقًا مع دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) في البحوث الصيدلانية. وفي طليعة هذه الثورة، قامت شركة إيلي ليلي الدوائية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف المجال الواسع من الإمكانيات الجزيئية، بحسب تقرير نشرته شبكة cnbc الاخبارية.

تقليديا، كان إنتاج الأدوية عملية شاقة، وغالبا ما تستغرق سنوات من التجارب والتحليلات المضنية. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسارعت وتيرة الإنتاج بشكل كبير، ففي دقائق معدودة، يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن تولد الملايين من التصاميم الجزيئية الجديدة، مما يتجاوز إنتاج المختبرات التقليدية في جزء صغير من الوقت.

وبحسب اكتشافات شركة إيلي ليلي، أظهرت الجزيئات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ذات الهياكل غير التقليدية نتائج واعدة كمرشحين محتملين للأدوية. وقد أكد هذا الكشف على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في فتح مسارات جديدة لتطوير الأدوية التي لم يكن من الممكن للباحثين البشريين الوصول إليها في السابق.

وقد حدثت اللحظة المحورية في مسار اكتشاف الأدوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع اكتشاف DeepMind AlphaFold عام 2021، حين ظهرت قدرة الذكاء الاصطناعي على التنقل في الهياكل البيولوجية المعقدة، مما يضع الأساس لتحول نموذجي في الابتكار الصيدلاني.

ومن المتوقع أن يؤدي التقارب بين الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية إلى إحداث ثورة في اكتشاف الأدوية، مما يبشر بعصر يتم فيه تصور الأدوية وتصميمها بالكامل بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ويحمل هذا التحول النموذجي وعدًا ليس فقط بتسريع وتيرة الإنتاج، بل أيضًا بتحسين معدلات نجاح التجارب السريرية.

وبهذا، فإن النهج التجريبي التقليدي لإنتاج الأدوية، والذي يتميز بالتجارب المكثفة وتحليل البيانات، يتم استبداله بعملية أكثر منهجية تعتمد على البيانات وييسرها الذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تعزيز الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل الجدول الزمني لاكتشاف الأدوية من سنوات إلى أشهر، مع زيادة مقابلة في معدلات النجاح.

وتكمن إحدى المزايا الرئيسة للذكاء الاصطناعي التوليدي في قدرته على استكشاف مساحات تصميمية واسعة لم يكن من الممكن للباحثين البشريين الوصول إليها في السابق. ومن خلال الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي على "الهلوسة" الخيالية، يستطيع العلماء تحديد أهداف دوائية جديدة وتصميم الجزيئات بدقة غير مسبوقة.

ويستفيد الباحثون من نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير المستحضرات البيولوجية الجديدة، مثل الأدوية القائمة على البروتين، مع تحقيق نتائج واعدة في الدراسات قبل السريرية.

وعلى الرغم من هذه التطورات الملحوظة، فإن الرحلة نحو الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي لم تنته بعد. ويكمن الاختبار النهائي في التقييم الدقيق للأدوية المرشحة في التجارب البشرية، حيث ستخضع الفرضيات التي يولدها الذكاء الاصطناعي للتحقق التجريبي.

وبهذا، يمثل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي نقلة نوعية في الابتكار الصيدلاني، مع آثار عميقة على مستقبل الرعاية الصحية. ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يستعد الباحثون لفتح آفاق جديدة في اكتشاف الأدوية؛ مما يمهد الطريق لعصر جديد من الطب الدقيق.