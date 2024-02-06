3 روائح جسدية تنذر بمشاكل صحية خطيرة

تحمل الروائح التي تنبعث من جسم الإنسان، إشارات مهمة للصحة العامة؛ إذ يمكن أن يدل بعضها على مشاكل صحية خطيرة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ذان صن" البريطانية، أجمع الأطباء على 3 روائح جسدية يجب عدم تجاهلها.

رائحة الفم الكريهة المتواصلة

جميعنا نستيقظ مع رائحة فم كريهة في الصباح، لكن في حال استمرت هذه الرائحة بعد التنظيف بالفرشاة والمعجون، فإن الأمر يستحق المتابعة من طبيب مختص.

وقال طبيب الأسنان الدكتور رزوان محمود للصحيفة: رائحة الفم الكريهة المتواصلة رغم التنظيف، قد تدل على مشاكل أخرى كالارتجاع المريئي، والتهابات الجيوب الأنفية المزمنة، وجفاف الفم، وعدم إفراز كمية كافية من اللعاب جراء تناول أنواع معينة من الأدوية.

وأضاف "قد تكون رائحة الفم الكريهة في بعض الحالات علامة على الإصابة بسرطان الفم".

رائحة البول الكريهة

على الرغم من أن رائحة البول ليست محببة، إلا أن الدكتورة جنيفر كودل أشارت، إلى أن البول ذا الرائحة الكريهة للغاية قد يكون إشارة إلى وجود التهابات في المسالك البولية، سواء عند النساء أو الرجال.

وأضافت "عادةً ما تحدث عدوى المسالك البولية بسبب دخول البكتيريا من البراز الى المسالك البولية عبر الأنبوب الذي ينقل البول من الجسم إلى الخارج، حيث تشق طريقها إلى المثانة أو مجرى البول، أو الكليتين وتسبب التهابات قد تشكل خطرا على الصحة.

وتشمل أعراض التهاب المسالك البولية ألما أو حرقانا عند التبول، والحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، أو وجود دم في البول، وآلاما في أسفل البطن أو الظهر، وارتفاعا في درجات حرارة الجسم.

جرح برائحة كريهة

قالت الدكتورة كودل "إذا لاحظت أن جرحك له رائحة غريبة، فقد يعني أنك مصاب بعدوى".

ونصحت كودل الجميع بضرورة مراجعة الطبيب في حال وجود أي جروح تنبعث منها روائح غير طبيعية؛ لأنها قد تسبب مشاكل خطيرة، قد تصل إلى البتر.