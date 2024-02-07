هذا ما يفعله التنمر بأدمغة المراهقين

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة طوكيو، الضوء على الآثار السلبية للتنمر على المراهقين، مشيرة إلى أنه قد يزيد خطر الإصابة بخلل عقلي.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي نشرها موقع "نيوز وييك" newsweek، إلى أن التعرُّض للتنمر خلال فترة المراهقة قد يؤدي إلى تغير كيميائي في الدماغ؛ ما يزيد من فرصة ظهور أعراض مشابهة لأعراض الذهان.

ورغم عدم استيفاء المعايير التشخيصية للاضطراب الذهاني، فإن هذه الأعراض تشمل الهلوسة والتغيرات الجذرية في السلوك أو التفكير والبارانويا.

وشدد المؤلف الرئيس للدراسة "ناوهيرو أوكادا"، على أهمية دراسة هذه التجارب الذهانية تحت الإكلينيكية، من أجل فهم المؤشرات المبكرة للاضطرابات الذهانية، وتحديد شريحة الأفراد المعرَّضين للخطر.

وركزت الدراسة على قياس مستويات الغلوتامات (ناقل عصبي مسؤول عن تنظيم العواطف والتحكم المعرفي) في منطقة القشرة الحزامية الأمامية بأدمغة المراهقين، الذين تعرَّضوا للتنمر مقارنة بأولئك الذين لم يتعرَّضوا له، فأظهرت النتائج أن مستوى الغلوتامات، تغيَّر بشكل لافت عند الأفراد الذين تعرَّضوا للتنمر.

وأكدت نتائج الدراسة إمكانية استهداف مسارات الناقلات العصبية للعلاجات المستقبلية للاضطرابات الذهانية. ومع ذلك، أكد الباحثون أهمية التدخلات غير الطبية، مثل: العلاج بالكلام، في معالجة الاضطرابات الذهانية.

كما أشاروا إلى ضرورة تنفيذ برامج مكافحة التنمر في المدارس لتعزيز التفاعلات الاجتماعية الإيجابية والتخفيف من السلوكيات العدوانية.