عادات غذائية خاطئة تحفز على الإصابة بالسرطان

عادات غذائية خاطئة قد تحفز أجسامنا على الإصابة بمرض السرطان، تحذير أطلقه الطبيب سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي.

وشدد الطبيب فيالوف على ضرورة أن يحتوي نظامنا الغذائي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا.

وبهذا الصدد، يبين فيالوف أن البروتينات والدهون والكربوهيدرات تُمتص بالكامل تقريبا في الأجزاء العليا من الجهاز الهضمي، ولا يبقى في الأمعاء سوى الألياف الغذائية من النباتات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الطبيب فيالوف أن الأمعاء لكي تعمل بصورة طبيعية لا بد من وجود الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات فيها، محذرا من اللحوم المقلية والتي تشكل الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضروات.

كما حذر الطبيب من أن الجلوس لفترة طويلة في مكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.