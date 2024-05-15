لماذا تشعر بالجوع بعد تناول لوح البروتين؟

تُعرف ألواح البروتين بأنها الوجبة الصحية والمثالية أثناء التنقل، وادعى البعض أنها تساعد على تقليل الشهية، لكن الكثيرين يقولون إنهم يشعرون بالجوع بعد تناولها.

وينصح العديد من المدربين الرياضيين وخبراء التغذية الأفراد بتناول تلك الألواح؛ لأن البروتين أكثر إشباعًا من الدهون والكربوهيدرات.

ويقول خبراء التغذية لموقع "ديلي ميل" إن سبب الشعور بالجوع بعد تناول ألواح البروتين هو "السكرالوز"، وهو مُحلي صناعي يستخدم في ألواح البروتين الأكثر شعبية.

وأوضحوا: "السكرالوز يثير الشراهة؛ فتناول المحلي الصناعي قد يؤدي إلى طلب المزيد من الطعام، حتى لو كان المنتج المحلي يحتوي على كمية عالية من البروتين".

وتابعوا: "إن نقص السعرات الحرارية في السكرالوز إلى جانب حلاوته الشديدة يزيد من سلوك البحث عن الطعام، وغياب الشعور بالمكافأة في الدماغ قد يترك الشخص يشعر كما لو أنه بحاجة إلى تناول المزيد".

وقال باحثون في جامعة ييل: "تناول هذه الألواح بشكل متكرر يجعلك تطلب النكهة الحلوة أكثر".

وتحظى المحليات الخالية من السعرات الحرارية بشعبية كبيرة بسبب فاعليتها، إذ تتفوق على السكر بحلاوتها مع عدم احتوائها على السعرات الحرارية، ورغم ذلك، ما زال خبراء في مجال الصحة يحذّرون من استهلاكها على المدى البعيد.