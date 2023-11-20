هل يمكن أن تنفجر المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام؟

أكد خبراء في مجال الصحة أن المعدة ممكن أن تنفجر في حال الإفراط في تناول الطعام، وفقا لتقرير حديث نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الدكتورة كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري، أن انفجار المعدة يعرف طبيا بثقب الجهاز الهضمي، والذي يحدث عندما تمتلئ المعدة وتتمزق بفعل الضغط، فتنطلق محتوياتها إلى تجويف البطن، مما يؤدي إلى حدوث التهابات، قد تصل الإنتان المميت.

وقالت كورتني "معدة الشخص البالغ تتسع لحوالي لتر واحد من الطعام، ما يعادل أربعة أكواب، لكن بما أن المعدة مرنة للغاية، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة لترات ما يعادل 16 كوبًا في وقت واحد".

وتابعت: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء وبالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه الدماغ حالة الامتلاء، يكونون قد تناولوا كمية أكبر من اللازم، ما قد يؤدي إلى انفجار المعدة".

من جانبها، قالت تيريزا سترونغ، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر-ويلي، إن "الانفجار" ليس وصفًا دقيقًا للحالة السابقة، مشيرة إلى أن المعدة لا تنفجر مثل بالون الماء، بل قد يتعرض جدار المعدة للتفسخ ما قد يؤدي إلى تسرب بعض محتوياتها للخارج.

ومع ذلك، يقول أطباء الجهاز الهضمي، إن ثقب المعدة الناتج عن الإفراط في تناول الطعام أمر غير شائع ونادر الحدوث.