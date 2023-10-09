أظهر استطلاع حديث للرأي أن نصف الاسكتلنديين يؤيدون إلغاء الوصفات الطبية المجانية الشاملة من أجل تحسين الخدمات الصحية الوطنية.

وقالت صحيفة "التايمز" إن اسكتلندا ألغت رسوم الوصفات الطبية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في عام 2011، ولكن بحلول الفترة 2017-2018، ارتفعت التكلفة السنوية إلى 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وكشف الاستطلاع، الذي أجري لصالح "مستقبلنا الاسكتلندي"، وهي منظمة أنشأها "جوردون براون" للدفاع عن التغيير، أن 22% من المشاركين يعتقدون أن أصحاب الدخل المتوسط والعالي يجب أن يدفعوا بالتأكيد ثمن أدويتهم، بينما يعتقد 32% أن ذلك قد يحدث.

ويدعم نحو ثلاثة أرباع الاسكتلنديين فكرة فرض رسوم على المرضى الذين يتغيبون عن المواعيد الطبية.

كما يعتقد 37% اعتقادًا راسخًا أن الأفراد يجب أن يدفعوا عندما يفشلون في حضور موعد مع الطبيب العام أو المستشفى، في حين أن 38% آخرين كانوا منفتحين.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوقات انتظار المرضى الداخليين أو الجراحة النهارية في اسكتلندا زادت بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الذين ينتظرون ثلاث سنوات من 560 في حزيران /يونيو 2022 إلى 1587 في عام 2023، وفقًا لبيانات الصحة العامة في اسكتلندا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يعتقد 49% ممن شملهم الاستطلاع أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا كانت متفوقة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا.

وأوضحت "التايمز"، أن فكرة فرض غرامة قدرها 10 جنيهات إسترلينية على عدم الحضور في العمليات الجراحية أو المستشفيات كان قد نظر فيها سابقًا ريشي سوناك، رئيس الوزراء، لكنه وضع الخطط لاحقًا على الرف.

وأشار سوناك إلى أن هذا قد لا يكون الوقت المناسب لمثل هذه السياسة.

ووفق بعض البيانات كما أورد التقرير، فإن نحو خمس المرضى في اسكتلندا يفوتون موعدين في المتوسط مع الطبيب العام سنويًا.

إلى ذلك، يؤيد نحو 60% من أطباء الأسرة في البلاد فكرة الغرامات، على الرغم من معارضة الجمعية الطبية البريطانية، (BMA).

وتواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في اسكتلندا مخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذه التغييرات على الوصول إلى الرعاية الصحية والإنصاف.

المصدر: صحيفة التايمز البريطانية