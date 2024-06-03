هل الخضراوات المجمدة صحية أكثر من الطازجة؟

يتساءل الكثيرون إن كانت الخضراوات والفاكهة المجمدة تحمل نفس الفوائد الصحية الموجودة في تلك الطازجة، وهو السؤال الذي ستصدمك إجابته العلمية.

فرغم الاعتقاد السائد بأن الخضراوات والفواكه الطازجة هي الأفضل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن المجمدة غنية بالعناصر الغذائية، مثل: فيتامين C وE لأن عملية تجميدها تتم بعد الحصاد بوقت قصير، ويبقى محتواها من المعادن، مثل: الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ثابتًا فيها أكثر من الطازجة.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الفواكه والخضراوات المجمدة في تقليل هدر الطعام، حيث يمكن استخدام الكمية المطلوبة فقط وتجميد ما تبقى.