هل الخضراوات المجمدة صحية أكثر من الطازجة؟
يتساءل الكثيرون إن كانت الخضراوات والفاكهة المجمدة تحمل نفس الفوائد الصحية الموجودة في تلك الطازجة، وهو السؤال الذي ستصدمك إجابته العلمية.
فرغم الاعتقاد السائد بأن الخضراوات والفواكه الطازجة هي الأفضل، إلا أن الخبراء يؤكدون أن المجمدة غنية بالعناصر الغذائية، مثل: فيتامين C وE لأن عملية تجميدها تتم بعد الحصاد بوقت قصير، ويبقى محتواها من المعادن، مثل: الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ثابتًا فيها أكثر من الطازجة.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الفواكه والخضراوات المجمدة في تقليل هدر الطعام، حيث يمكن استخدام الكمية المطلوبة فقط وتجميد ما تبقى.
وبحسب "تايمز أوف إنديا" يمكنك تحضير المنتجات المجمدة بطرق مختلفة، مثل السلق أو الطهي بالبخار، أو حتى استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق، مثل: الشوربات، وغيرها من الأكلات اليومية.
وتوفر الخضراوات والفواكه المجمدة أيضًا بديلاً مريحًا ورخيصًا، ورغم انخفاض مستويات بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة أثناء عملية التجميد، فإنها تبقى خيارًا صحيًّا ومفيدًا.