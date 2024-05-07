تناول هذا الفطور يمنع النعاس والسكري و12 نوعًا من السرطان

تأثير الشوفان السحري

وأشار الخبراء، إلى أن الشوفان يمكن أن يساعد صحتك بشكل كبير على المدى الطويل أيضًا؛ إذ أكدت تقارير أن الشوفان ليس مصدرًا جيدًا للبروتين فحسب، بل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، منها المنغنيز، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والسيلينيوم، والفوسفور، والكثير من فيتامين ب، إضافة إلى بعض مضادات الأكسدة التي يُعتقد أن لها فوائد صحية جمة.

علاوة على ذلك، أثبت الشوفان أنه يساعد في دعم إدارة نسبة السكر في الدم؛ وهو عامل رئيس في مرض السكري. ففي عام 2018، وجدت مراجعة بحثية أن الشوفان، المصنف على أنه طعام منخفض المؤشر الجلايسيمي، يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهذا أمر مهم؛ لأن الإصابة بمرض السكري يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

والألياف العالية في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بنحو 12 نوعا من السرطان، كما هو مدرج في موقع أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك سرطانات الثدي، والبنكرياس، والمريء، والمرارة، والرحم، والمبيض، والكلى، والكبد، والمعدة العلوية، والأمعاء، والغدة الدرقية، بالإضافة إلى سرطان المايلوما، والورم السحائي.

وفي حين أنه لا يوجد طعام مثالي للوقاية من المرض الخبيث، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تقول، إن أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها، كما أن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة به.