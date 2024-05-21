دراسة: الكوابيس قد تكون علامة إنذار مبكر لأمراض المناعة الذاتية

كشفت دراسة حديثة أن الكوابيس والهلوسة قد تكون علامات على الأمراض الذاتية مثل مرض الذئبة. وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة "eClinicalMedicine"، إلى أن زيادة الكوابيس و"كوابيس الوعي" قد تنذر بظهور هذه الأمراض. وصف بعض المرضى تجاربهم بأنها تشبه التمثيل في "أليس في بلاد العجائب".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، شملت الدراسة 676 مصابًا بمرض الذئبة و400 طبيب، وقاد فريق البحث علماء من جامعة كامبريدج وكلية كينغز كوليدج لندن، وأجروا مقابلات مع 69 مريضًا يعانون أمراض الروماتيزم المناعية الذاتية، و50 طبيبًا.

ووصف أحد المرضى الكوابيس بأنها "مروعة، مثل: جرائم القتل، وتساقط الجلد، أشعر وكأنني أليس في بلاد العجائب". بينما قال مريض آخر: "بمجرد أن قلت كلمة 'نهار' أصبحت منطقية، كان الأمر كما لو كنت في حلم بينما أنا مستيقظ".