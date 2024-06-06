كيف تحقق 10 آلاف خطوة في أيام الصيف الحارة؟
يعد المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية المتاحة للجميع؛ إذ يمكن للجميع ممارسته دون الحاجة إلى معدات خاصة، لكن في أيام الصيف الحارة قد يشكل المشي في الخارج تحديا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فما الحل؟
فوائد المشي
يقول خبراء في مجال الصحة، إن تحقيق 10 آلاف خطوة يوميًا يعادل مشي حوالي 7.5 كيلومتر، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على اللياقة البدنية والصحة العامة.
وذكر الدكتور آشيش شودري، استشاري أمراض العظام لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن دمج المشي في الروتين اليومي يعزز اللياقة العامة، ويساهم في صحة العظام والمفاصل، ويساعد في التخلص من الدهون الزائدة، ويحسن عملية التمثيل الغذائي، ويعزز مرونة المفاصل، ويقوي العضلات المحيطة.
كيف تحقق 10 آلاف خطوة في أيام الصيف؟
ولتحقيق 10 آلاف خطوة يومياً، يمكنك استغلال أوقات الصباح الباكر أو المساء بعد المغيب بساعتين، حتى لا تعرض نفسك لأشعة الشمس الحارقة، أو وهجها.
كما ينصحك الخبراء، بضرورة استخدام السلالم بدلاً من المصاعد خلال اليوم، كما أكدوا على ضرورة التحرك والمشي خلال ساعات العمل، وعدم الجلوس على الكرسي ساعات طويلة، والمشي بعد الوجبات، واستخدام عداد الخطوات أو متتبع اللياقة لقياس التقدم وتحفيز النفس.
وفي النهاية أكدوا أن الالتزام بالمشي المنتظم يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين اللياقة البدنية وصحة العظام، حتى لمن يعاني من الالتهابات أو أمراض السمنة.