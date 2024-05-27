دراسة تبشر بتقديم حلول لمرضى الهوس والاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة عن صلة محتملة بين المستويات الأعلى من حمض "الأراكيدونيك"، وهو حمض "أوميغا 6" الدهني غير المشبع، وانخفاض خطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للتدخلات الغذائية أو نمط الحياة، التي تهدف إلى التخفيف من مخاطر هذا الاضطراب المزاجي الشديد، وفق الدراسة التي نشرها موقع "psypost".

ويعطل الاضطراب ثنائي القطب، الذي يتميز بنوبات متناوبة من الهوس والاكتئاب، حياة المصابين به بشكل كبير.

وعلى الرغم من المسبب الجيني، إلا أن الأسباب الدقيقة للاضطراب ثنائي القطب لا تزال مجهولة.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن المستقلبات - وهي جزيئات صغيرة تشارك في عملية التمثيل الغذائي - قد تلعب دورًا في الاضطرابات النفسية.

وتهدف الدراسة الجديدة إلى تحديد المستقلبات التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب، وبالتالي تقديم إمكانيات جديدة للوقاية والعلاج.