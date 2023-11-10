"فيروس الشيكونغونيا" تهديد صحي عالمي مستجد.. ماذا تعرف عنه؟

ويتسبب فيروس الشيكونغونيا الذي ينتقل إلى البشر عن طريق أي بعوض يحمله، في ظهور مفاجئ للحمى وآلام شديدة في المفاصل، وقد تستمر الأعراض أحيانًا لأشهر عدّة وحتى لسنوات، إلا أنّ الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس نادرة.

وهذا المرض موجود بشكل رئيس في المناطق الاستوائية، وتحديدًا في أفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق معينة من الأمريكيتين.

لكنّ الشيكونغونيا انتشر في مناطق أخرى مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات به، بحسب إدارة الأغذية والعقاقير التي وصفت المرض بأنه "تهديد صحي عالمي مستجد"، كما رُصدت إصابات في أوروبا.

وتقدّمت "فالنيفا" بطلب لدى وكالة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة لبيع اللقاح في أوروبا.

وتشير إدارة الأغذية والعقاقير إلى رصد ما لا يقل عن خمسة ملايين إصابة بالشيكونغونيا خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

مشاكل صحية طويلة الأمد

وقال المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في البيان، "إنّ الإصابات بالفيروس قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطرة وطويلة الأمد، تحديدًا لدى كبار السن ومَن لديهم تاريخ طبي".

ويمكن أن ينتقل الفيروس إلى الرضع من أمهاتهم، وقد يكون مميتًا لهم.

ويتلقى الشخص جرعة واحدة من اللقاح الذي يحتوي على الفيروس بصيغة مخففة، وهي تقنية تقليدية تستخدم في لقاحات أخرى.

وأجريت تجربتان سريريتان في أمريكا الشمالية على آلاف عدة من الأشخاص. أما الآثار الجانبية الرئيسية فتمثلت في الصداع والتعب وآلام في العضلات إلى جانب الغثيان.

وأشارت إدارة الأغذية والعقاقير إلى ملاحظة ردود فعل تتّسم بخطورة أكبر لدى عدد نادر من الحالات، إذ تعيّن نقل اثنين من المشاركين في التجربتين السريريتين إلى المستشفى.

وفي ظل عدم التوصل حتى اليوم إلى علاج وقائي، ما على الشخص إلّا أن يحمي نفسه من لدغات البعوض.