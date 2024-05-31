في تقرير لموقع صحيفة "التلغراف" البريطانية، تقول سالي: "كانت المرة الأولى التي أدركت فيها أن نومي المفرط يمكن أن يكون مشكلة صحية عندما حاولت مشاهدة فيلم للمرة الثالثة، وعلى الرغم من تناولي الكافيين مسبقًا ومقاومتي للبقاء مستيقظًة، إلا أنني ظللت أغفو". ومع تكرار الحادثة تساءلت عما إذا كان هناك شيء آخر وراء نومي".

يولد بعض الناس بطفرة جينية تسمح لهم بالعمل على نوم أقل. وقد وجد الباحثون أن عددًا قليلاً من الأشخاص لديهم طفرة جينية تجعل "نومهم قصيرًا"، وهم من يمكنهم قضاء ساعات قليلة من النوم في الليلة. من ناحية أخرى، هناك أبحاث محدودة حول العوامل الوراثية التي تساهم في النعاس المفرط. في حين يُعتقد أن بعض الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة قد يكون لديهم استعداد وراثي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة.

يمكن أن يكون للنعاس المفرط نتائج صحية سلبية، وغالبًا ما يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية وكذلك حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة، قد لا يكون هناك أي حالات سريرية كامنة. بل هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد المكونات الوراثية للنوم الطويل.

قد تكون بعض النصائح كفيلة لمكافحة التعب، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والتقليل من تناول الكحول. ومع ذلك، فإن هذه العلاجات لم تخفف من النعاس المفرط.

على الرغم من قلة الأبحاث حول فرط النوم، فإن صناعة النوم تنمو بسرعة، حيث إن هناك عددًا لا يحصى من المنتجات والخدمات التي تستهدف الأشخاص الذين يعانون الأرق، دون أي ذكر لمشكلة فرط النوم أو كيفية تقليص ساعات النوم. وتقدر مؤسسة النوم أن حوالي 1 من كل 50 شخصًا مصابًا بمتلازمة النوم الطويل، ومع ذلك لا تزال هذه المتلازمة مهملة إلى حد كبير.

وخلال السعي للحصول على إجابات، تواصل المختصون مع العديد من الشركات العاملة في مجال النوم، إلا أن أيًا منها لم يجرِ أي بحث عن النوم الطويل. ومع ذلك، برز منتجع بودي هوليداي، وهو منتجع صحي في سانت لوسيا، يقدم إعادة تأهيل صحي لمختلف الحالات الصحية، بما في ذلك النقاهة بعد كوفيد. من المحتمل أن يكون لديهم رؤى حول الإفراط في النوم.

بشكل عام، في حين أن الأبحاث حول النوم المفرط محدودة، إلا أنه قد يكون هناك عنصر وراثي لكل من أنماط النوم القصيرة والطويلة. كما يمكن أن يكون للنعاس المفرط آثار صحية سلبية، وغالبًا ما يرتبط بأمراض مختلفة. ويمكن أن يوفر فهم العوامل الوراثية الكامنة وراء فرط النوم رؤى حول كيفية إدارة هذه الحالة.

في النهاية، يدرك خبراء أن التحليل المستمر، والبحث عن حل سريع، قد لا يكونا الحل. وبدلاً من ذلك، يجب قبول الحاجة إلى المزيد من النوم والتركيز على تحسين رفاهيتنا بشكل عام. يرى خبراء أيضًا أهمية عدم الإفراط في التفكير في أنماط النوم والآثار السلبية المحتملة للتحليل المفرط، مع الراحة في قبول الاحتياجات الطبيعية للنوم وقضاء وقت ممتع مع الأحباء. في النهاية، يوصون بإعطاء الأولوية لمشاركة الأنشطة المفضلة مع المقربين، متبنين فكرة أن الراحة الجيدة في الليل أكثر قيمة من محاولة التوافق مع المعايير المجتمعية للإنتاجية واليقظة