نصائح غذائية "خطيرة" تخدع الملايين على تيك توك

يؤكد الخبراء، أن المعلومات الصحية المضللة على تيك توك وإنستغرام خرجت عن نطاق السيطرة؛ إذ أصبح الجميع قادرا على توجيه نصائح تشجع على تناول هذا، والابتعاد عن ذاك دون الحاجة لشهادة في مجال الصحة أو التغذية.

وفي حديث لها مع صحيفة "ذا ناشونال" قالت مدربة اللياقة البدنية دانييل ويلنكسون، إن "العديد من المؤثرين يعرفون القليل من المعلومات عن موضوع معين، ويعتقدون أنهم يفهمونه بالكامل، فيروجون لمنتجات وأنظمة نجحت معهم، دون التفكير إن كانت ستفيد الآخرين أم ستسبب لهم ضررا".

وأعطت دانييل مثالا "المؤثر الذي يبلغ من العمر 23 عاما ليس لديه نمط الحياة والضغوطات نفسها التي تقع على أم تبلغ من العمر 36 عاما ولديها 3 أطفال".

وتابعت "المؤثرون ينشرون نصائح زائفة وخطيرة أحيانا حول التغذية، بينما يروج بعضهم لعادات أكل مضطربة تصل أحيانا لأعلى مستوياتها".

ومن بين العادات الصحية السيئة، التي يروج لها المؤثرون في السوشال ميديا:

الصيام مرة واحدة أسبوعيا لمدة 24 ساعة

وعن هذه العادة تقول أخصائية التغذية شينا جاراميلو "هذه النصيحة تشكل خطورة على نسبة السكر الصحية في الدم، وبالتالي تؤثر على الطاقة، ويمكن أن تؤدي للإصابة بالشراهة".

اتبع نظامًا غذائيًا منخفض البروتين وعالي الكربوهيدرات والدهون

يؤكد خبير اللياقة البدنية ريكي ساير، أن هذه ليست النصيحة الفضلى؛ إذ إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والدهون ومنخفض الكربوهيدرات ليس الطريقة التي يمكنك من خلالها فقدان الدهون، مشددا على فوائد البروتين وأهمية إدراجه في النظام الغذائي.

توقف عن تناول الفاكهة لأنها تحتوي على الكثير من السكر

تقول طبيبة التغذية إميلي دانكرز، ليست المشكلة من سكر الفاكهة؛ إذ إن مشكلة السكر تأتي من تناول الكثير من الأطعمة المصنعة مثل الحلوى والمشروبات الغازية.

وتضيف "نعم، تحتوي الفاكهة على السكر، ولكنها تحتوي أيضًا على الألياف المشبعة والفيتامينات والمعادن المهمة التي تحافظ على صحتنا".