ملامح وجهك مرتبطة بعوامل الضغط على رحم والدتك

وجد علماء أن الخلايا الجذعية الجنينية التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح الوجه أثناء تطور الجنين، يمكن إعاقة نموها عند تعرضها لضغط متزايد.

وألقى فريق دولي من الباحثين نظرة على نمو أجنة الفئران والضفادع، وكذلك الأجنة البشرية لفهم كيف تنقل بعض الخلايا للخلايا الأخرى طريقة النمو والتمايز.

ولاحظوا أنه كلما زاد الضغط الهيدروستاتيكي على الجنين، تعطلت مسارات إشارات الخلايا المهمة في خلايا القمة العصبية.

وتشير النتائج إلى أن نمو الأنسجة يمكن أن يتأثر في اللحظات الحاسمة من نمو الجنين؛ ما يعرضه لخطر التشوهات القحفية الوجهية، والتي يعتقد أنها ناجمة عن مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، بما في ذلك الإمداد بالمغذيات.

ويقول عالم الأحياء العصبية "روبرتو مايور" من جامعة كوليدج لندن (UCL) لموقع "ساينس آلرت" "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تشوهات الوجه يمكن أن تتأثر ليس فقط بالوراثة، ولكن أيضًا بالإشارات الجسدية في الرحم مثل الضغط".